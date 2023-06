La Ligue 1 Uber Eats a publié ce vendredi l’équipe type des Africains du Championnat de la saison. Dans cette équipe, on retrouve notamment trois Sénégalais.

Une semaine après la fin de l’exercice, la Ligue 1 Uber Eats a dévoilé son équipe type africaine de la saison. Sept nations sont représentées dans cette formation, soit le Sénégal, le Mali, qui comptent trois joueurs sélectionnés, la République Démocratique du Congo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Nigeria, qui comptent chacun un international.

Auteur d’une excellente saison avec leur club, le portier de Clermont Mory Diaw et les Strasbourgeois Habib Diarra et Habib Diallo sont les représentants sénégalais de cette formation. L’ancien gardien du PSG a disputé 37 matchs, n’encaissant que 47 buts pour 10 clean-sheets. Diarra, de son côté, a participé à 29 rencontres pour 3 buts et 3 passes décisives, alors que Diallo a brillé avec 20 buts en 37 matchs.

wiwsport.com