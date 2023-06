À l’issue du tirage au sort effectué ce jeudi 8 juin, le Sénégal a découvert son adversaire au second tour des éliminatoires pour le prochain Mondial U20 féminin.

Moins de deux semaines après sa brillante victoire finale lors du Tournoi UFOA/A qui s’st déroulé en Sierra Leone en mai dernier, l’Equipe Nationale U20 féminines du Sénégal connaît son futur adversaire à l’occasion du second tour des éliminatoires la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Les joueuses de Mbayang Sow affronteront en effet le Bénin.

Exemptées au premier round, les Lioncelles accueilleront les Béninoises lors du match aller entre le 6 et le 8 octobre, tandis que le match retour aura lieu au Bénin, entre le 13 et le 15 du même mois. En cas de qualification pour le troisième tour, les Sénégalaises croiseraient le fer avec le vainqueur de la confrontation entre le Mozambique et l’Ouganda.

A préciser que seulement deux nations africaines représenteront le Continent africain lors de la Coupe du Monde. Cela dit donc que le parcours des éliminatoires – qui se joueront en cinq étape – pour le Sénégal sera parsemé d’embuches.

