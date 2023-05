Trois matchs, trois victoires : les Sénégalaises n’ont pas fait de détail face à la Sierra Leone, deuxième à deux points au coup d’envoi, pour s’adjuger la victoire finale dans la compétition (3-1). L’attaquante de l’USPA Hapsatou Malado Diallo a encore marqué.

Face à un adversaire de bonne calibre et par ailleurs face au pays hôte, la Sierra Leone, pour son troisième et dernier match du Tournoi UFOA/A des moins de 20 ans féminines, les Lioncelles n’ont une nouvelle fois pas tremblé et se sont offert un succès sec et net (3-0) à la Southern Arena Stadium, dans la ville de Bo. Avec trois victoires et un sans-faute, elles finissent premières de cette compétition, devant leurs dernières victimes.

Ce qui est à retenir

Contrairement lors de leur deuxième sortie où elles ont dû patienter pendant plusieurs minutes pour renverser la Guinée, les filles de Mbayang Thiam ont entamé cette « finale » tambour battant. C’est Hapsatou Malado Diallo, comme un symbole, qui ouvre le score dès la première minute de jeu. L’attaquante de l’US Parcelles-Assainies inscrivait au passage son cinquième but dans le tournoi, lui permettant de terminer meilleure buteuse.

Après cette réalisation, les partenaires de Wolimata Ndiaye n’ont pas baissé les pieds et ont accéléré. Elles ont su rapidement faire le break par l’intermédiaire de Marie de Ndiaye (18e). Les Sierra Léonaises qui, à l’instar des autres adversaires du Sénégal, n’ont quasiment pas existé dans cette rencontre, ont limité la casse mais ne pourront pas éviter de concéder un troisième et dernier but. Sadigatou Diallo a corsé l’addition (82e).

C’est ainsi que le Sénégal achève un magnifique tournoi durant lequel il a battu d’entrée la Guinée-Bissau (4-0) avant de renverser deux jours plus tard la Guinée (3-1). Les Lioncelles restent sur une série de cinq victoires en moins d’un mois. Avant leur départ pour la Sierra Leone, les Sénégalaises s’étaient imposées à deux reprises en match amical face à la sélection marocaine (2-0 , 2-1), au Stade Lat-Dior de Thiès.

