Un record de Modou Lô peut tomber. Ce dernier a aligné 14 combats de suite sans perdre. Et c’est l’autre lutteur des Parcelles Franc qui se rapproche de se record. Il est à 12 victoires pour 12 combats. Franc est donc à deux longueurs du Rock.

Disputer 12 combats et les remporter tous, il fallait le faire. Et Emile François Gomis dit Franc l’a bel et bien fait. En effet, depuis son premier combat contre Guedj Bamboulane (29 décembre 2013) jusqu’à son dernier face à Forza (21 Mai 2023), Domou Parcelles aligne les succès, les uns plus spectaculaires et importants que les autres. Entre autres, Franc a battu des champions tels Serigne Ndiaye 2, Bébé Saloum, Tyson et Sokh.

La performance est d’autant plus de taille que peu nombreux sont les lutteurs de l’arène à l’avoir réussie. Actuel Roi des arènes, Modou Lô avait aligné 14 victoires avant de perdre son 15e combat, devant Balla Gaye 2, le 21 Mars 2010.

C’est dire que le néo-pensionnaire de l’écurie Jambars Wrestling Academy est à deux doigts de cette performance XXL de l’actuel leader de l’écurie Rock Energie.

Palmarès Franc

12 victoires

Guedj Bamboulane (29 décembre 2013), Diarra 2 (1er mars 2015), Reumz (31 juillet 2015), Serigne Ndiaye 2 (13 mai 2016), Thiatou Yoff (25 décembre 2016), Ndiaga Doolé (5 avril 2017), Mbaye Tine 2 (23 juin 2018), Nguer (27 juillet 2019), Bébé Saloum (8 mars 2020), Tyson 2 (19 juin 2021), Sokh (19 juin 2022), Forza (21 Mai 2023).

wiwsport.com – lesarenes