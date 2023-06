Absent du groupe de Monaco pour la réception de Toulouse ce samedi, l’ailier sénégalais aurait été sanctionné pour s’être accroché avec un coéquipier.

La nervosité est de plus en plus palpable à l’AS Monaco. Conséquence notamment des trois derniers résultats qui n’ont guère été à l’avantage. Et la sixième place avant cette dernière journée de Ligue 1, coïncidant avec la réception de Toulouse, n’est pas pour arranger les choses. Le malaise n’en reste donc pas moins prégnant dans cette équipe.

Une preuve de cette nervosité avait tout récemment conduit à une altercation entre Krépin Diatta et son entraîneur Philippe Clement. Mais l’ailier sénégalais de 24 ans n’en serait pas resté là, bien au contraire même. Alors que les Monégasques accueillent les Toulousains ce samedi, l’ancien pensionnaire d’Oslo FA n’a pas été retenu dans le groupe.

Si cette absence peut évidemment paraître surprenante, elle serait dû au comportement du Sénégalais. En effet, d’après les informations de L’Equipe, Diatta aurait écopé d’une sanction disciplinaire pour s’être accroché avec son coéquipier Ruben Aguilar. Il aurait été renvoyé dans les vestiaires en plein entraînement, poussant Clement à se passer de ses services.

