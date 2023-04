L’ailier sénégalais n’aurait pas apprécié des reproches que lui aurait faites son entraîneur au cours d’une séance.

Le ton monte autant que les efforts fournis par les joueurs de l’AS Monaco et leur entraîneur à six journées de la fin du Championnat. Balayé par le RC Lens (3-0) le week-end dernier, le Club de La Principauté doit se relancer face à Montpellier ce dimanche afin de ne pas perdre du terrain sur le podium et donc la qualification à la Ligue des Champions. De quoi avoir un Philippe Clement plus exigeant aux séances avec Krépin Diatta.

Selon les informations de L’Equipe, une altercation entre l’ailier droit sénégalais et l’entraîneur belge aurait eu lieu lors d’un entraînement ce vendredi. Le média français précise que Philippe Clement a demandé à Diatta de se replacer. Une chose que le Sénégalais n’a pas faite. Le Belge a reproché cette défiance à son joueur, qui s’est estimé « injustement ciblé ». Les deux hommes auraient failli en venir aux mains avant d’être séparés.

Une fois la pression redescendue, le technicien monégasque s’est entretenu avec Krépin Diatta (24 ans, 5 buts et 6 passes décisives cette saison), ce qui a aidé à apaiser les tensions et à régler ce soucis. Un fait pour le moins surprenant connaissant la connexion entre Philippe Clement et l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie qui, avant leur arrivée en Principauté, ont travaillé sereinement pendant deux ans ensemble au Club Brugge.

