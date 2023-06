Le sélectionneur national a fait part des informations sur le regroupement des Lions et la disponibilité des 26 joueurs convoqués. Le Sénégal qui jouera les 17 et 20 juin prochain va démarrer la préparation à Diamniadio du 8 au 15 juin prochain.

« Les joueurs seront là à partir du 7 juin, mercredi soir. Et on commencera le travail à partir du jeudi avec un groupe de 20 à 22 joueurs… Comme vous le savez ce sont des matchs de fin de saison. Et souvent nos garçons ont des obligations personnelles. Je peux parler d’Alfred Gomis qui arrivera en retard, qui doit se marier… ou Gana Gueye qui m’a fait part de problèmes personnels à régler et souhaite rester en famille. Iliman Ndiaye aussi viendra 2 ou 3 jours après parce que sa femme je pense doit accoucher » a informé Aliou Cissé au micro de la FSF TV.

Concernant la préparation, les Lions seront à Diamniadio pour une semaine de séances d’entrainement. « Donc on aura un groupe pas au complet au début et on va s’installer à peu près une bonne semaine à Diamniadio pour se préparer pour ces deux matchs. A partir du 15 juin, on va rallier Cotonou, s’entrainer la veille du match là-bas puis quitter le dimanche, le lendemain du match pour rallier le Portugal ».

