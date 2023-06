Comme attendu ce vendredi, le sélectionneur des Lions a annoncé sa sélection pour les prochains matchs. Le Sénégal affrontera le Bénin le 17 juin pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022, puis jouera contre le Brésil en match amical le 20 juin au Portugal.

Pour ces rencontres qui serviront de préparation aux échéances à venir de la sélection nationale, Aliou Cissé a « presque » convoqué le même groupe qui avait été réuni lors du précédent regroupement en mars, dans lequel il avait misé sur la compétitivité et le temps de jeu pour composer l’équipe qui avait décroché la qualification pour la CAN 2024. Les joueurs qui étaient absents il y a trois mois à cause de blessures font leur retour : Ismaila Jakobs, Pape Gueye et Cheikhou Kouyate. À noter que le Lorientais Bamba Dieng et le gardien Edouard Mendy ne figurent pas sur la liste des 26 joueurs convoqués.

Voici la liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens : Alfred Gomis, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Fode Ballo-Toure, Moussa Niakhate, Ismaila Jakobs, Abdallah Ndour, Abdou Diallo, Formose Mendy

Milieux de terrain : Pape Matar Sarr, Pathe Ciss, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Dion Lopy

Attaquants : Krepin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Pape Ousmane Sakho.

🚨 Voici la liste de Aliou Cissé pour les matchs du 🇸🇳Sénégal contre le 🇧🇯 Bénin (17 Juin) et le 🇧🇷 Brésil (20 juin) > https://t.co/oH84RQA1Ly#wiwsport #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/4uznjXOg9w — wiwsport (@wiwsport) June 2, 2023

wiwsport.com