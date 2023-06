Comme confirmée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), la conférence de presse de la publication de la liste des joueurs pour les matchs de la sélection nationale prévus en juin va se tenir ce vendredi 2 juin à 10h.

Des blessures qui vont changer le groupe de mars …

Aliou Cissé devrait présenter un groupe de 25 joueurs ou plus. Trois mois après la dernière sortie des Lions qui coïncide avec la fin de saison, les choix de Cissé sont toujours aussi attendus. La compétitivité et le temps de jeu ont été les critères de sélection lors de la composition de la liste en mars passé. Ces critères ne changeront pas tout en retenant la nouvelle vision du sélectionneur de profiter du « réservoir immense » de talents sénégalais afin de renforcer les acquis de la CAN et la Coupe du Monde 2022.

De cette dernière liste, il fera face aux blessures de Noah Fadiga et Boulaye Dia actuellement blessés qui ne seront pas dans la tanière des Lions dont le regroupement démarre le 7 juin prochain. Le latéral droit souffre à la hanche et n’a disputé aucun match durant ce mois de mai. Alors que l’attaquant en vogue à la Salernitana qui avait marqué à deux reprises aussi lors de la double confrontation avec le Mozambique, mais malheureusement, a subi une opération mardi.

Bénin et Brésil, des adversaires pour se préparer pour la suite …

Il n’y a pas de réel enjeu pour ces rencontres. Si non, pour se préparer pour la reconquête du titre et au passage ,si possible, retrouver la première place africaine du classement FIFA perdu au profit du Maroc qui jouera aussi lors de cette fenêtre FIFA, le Cap-Vert en amical et l’Afrique du Sud en 5e journée des éliminatoires de la CAN.

Certes, le Sénégal ne s’attend pas un match facile ce 17 juin face aux Guépards du Bénin remis en jeu avec la décision de la CAF de lui accorder finalement les 3 points au détriment du Mozambique. Ces deux équipes comptent le même nombre de points à la 2e place du groupe L. Après ce match, les Lions vont s’envoler pour le Portugal pour cette rencontre amicale face au Brésil prévu le 20 juin. Aliou Cissé et ses hommes ne feront leur retour en compétition qu’en septembre 2023 pour clôturer l’étape « En route pour la Côte d’Ivoire ».

La dernière liste d’Aliou Cissé

Alfred Gomis – Seny Dieng – Mory Dieng – Youssouf Sabaly – Abdoulaye Seck – Kalidou Koulibaly – Moussa Niakhate – Noah Fadiga (blessé) – Abdallah Ndour – Pape Matar Sarr – Pathe Ciss – Idrissa Gana Gueye – Nampalys Mendy, Dion Lopy, Krepin Diatta, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia (blessé), Sadio Mané, Habib Diallo et Pape Ousmane Sakho.

