Pour la fenêtre FIFA du mois de juin, le Sénégal jouera le Bénin (5e journée des éliminatoires de la CAN 2023) le 17 juin et le Brésil (match amical) le 20 juin.

Comme d’habitude, le sélectionneur national Aliou Cissé fait face à la presse les vendredis. Ainsi, la prochaine rencontre aura lieu le 2 juin prochain. Le technicien aurait déjà déposé la liste des joueurs à convoquer au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football. Aliou Cissé va dévoiler un groupe de 25 à 26 joueurs informe le quotidien Source A dans sa parution du jour.

Si du côté des Lions la pré­sence des cadres comme Sadio Mané, Gana Guèye entre au­tres n’est pas à discuter, notre source nous renseigne sur le retour de Nicolas Jackson dans la Tanière pour ces deux ren­contres. Le joueur de 22 ans a claqué 8 buts et délivré deux passes dé­cisives sur ses six derniers matchs de Liga. L’attaquant des Lions qui faisait partie de ceux qui étaient au mondial au Qatar avait fait son entrée en jeu lors de notre premier match contre les Pays. Puis entre pépin de santé et transfert avorté, l’an­cien du Casa Sport est resté sur la touche lors de la double confrontation contre le Mo­zambique au mois de mars comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can.

Le regroupement pour ces deux rencontres démarre le 7 juin à Dakar informe par ailleurs notre source.

