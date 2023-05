La Salernitana ne compte pas laisser partir Boulaye Dia. Prêté par Villarreal avec une option d’achat, Boulaye Dia a retrouvé des couleurs du côté de la Salernitana. Rapidement il s’est imposé comme le leader en attaque de son équipe. Ceci lui a permis d’inscrire 16 buts, un record pour le club en Serie A. L’international sénégalais figure aussi dans les nominés pour intégrer l’équipe type de la saison en Serie A.

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues. En effet, le président de la Salernitana a décidé de lever l’option d’achat de l’attaquant sénégalais.

«Nous déclencherons l’option d’achat pour signer Boulaye Dia sur un contrat permanent », affirme le président Danilo Lervolino. L’option d’achat de Boulaye Dia s’élève à 12 millions d’euros. Et avec ce transfert, l’attaquant sénégalais va toucher un salaire de 2 millions d’euros.

#Salernitana’s President Danilo #Iervolino confirms: “We will trigger the option to buy to sign Boulaye #Dia on a permanent deal”. Salernitana will pay €12M to #Villarreal. #transfers https://t.co/zV0E4pP2C0

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2023