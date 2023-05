Le sélectionneur a encore souligné des erreurs de ses joueurs sans vouloir les tancer.

En panne chronique d’effectif et au bout d’une nouvelle grossière erreur, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a subi une terrible désillusion ce samedi. Punis par la Colombie (1-1) dans les arrêts de jeu, les Lionceaux ont été sortis dès la phase de groupes du Mondial de la catégorie. Ce qui est une grande première pour une équipe nationale U20 sénégalaise dans l’histoire de ce tournoi. Malick Daf est revenu sur ce fiasco, parce que s’en est un.

« En football, il a trois choses : gagner, perdre ou faire match nul. Sur ce match, on devait gagner pour passer. C’était ça la logique. On a bien joué, on a mené au score et il y avait de la place pour mettre un deuxième but. Malheureusement, on ne l’a pas fait, et on commet une erreur dans les ultimes minutes. On a pris un but anodin à cause de l’hésitation du gardien et de la défense, ce qui nous élimine. C’est ça le haut niveau. Ce sont des jeunes qui doivent encore progresser. Il faut retourner sur le terrain et continuer le travail. C’est le plus important », a déclaré le sélectionneur sénégalais.

wiwsport.com