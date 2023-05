Dominés la majeure partie du match, surtout en première période, les Lionceaux se sont réveillés au bon moment pour mener pendant longtemps mais ont craqué en fin de match face à la Colombie (1-1), et quittent ce Mondial U20 à la dernière place du groupe C.

Pour son dernier match de poule du Mondial U20, l’Equipe Nationale du Sénégal nous a fait vivre une d’abord stressante puis catastrophique face à des Colombiens qui n’avaient rien à perdre mais beaucoup à gagner. Après leur défaite d’entrée face au Japon et le match nul contre Israël, les Lionceaux étaient dans l’obligation de remporter cette dernière sortie. Au cas contraire, ç’aurait été une élimination directe dès la phase de groupes pour la première fois en quatre participations. De quoi donner un match avec beaucoup de tension. Assurément. Mais à l’arrivée les hommes de Malick Daf passent à la trappe.

Les Lionceaux devant de nulle part

Si la première banderille du match est sénégalaise après une grosse frappe de Pape Demba Diop qui passe au-dessus dès les premières secondes, Tomas Angel et les Colombiens ont donné le vrai ton. Un jeu basé sur le côté et une implication qui asphyxient les Sénégalais. Pendant une vingtaine de minutes, les hommes de Malick Daf se cherchent mais ne trouvent pas le ballon. On exagère un peu. Mais sur les peu de ballons qu’ils ont eu à jouer, les Lionceaux les ont balancés devant tout de suite.

Pour dire qu’il leur a été très difficile de poser le jeu et de d’avoir des solutions. Et pour le moins que l’on puisse, c’est que les champions d’Afrique n’ont jamais été à l’abri d’une catastrophe. Sur une perte de balle d’Amidou Diop, Tomas Angel est servi et s’en va défier la défense sénégalaise… Il arme sa frappe juste à l’entrée de la surface et oblige Mamou Ndiaye a se déployé pour repousse en corner (16e). Deux minutes plus tard, Angel profite encore d’une perte de balle sénégalaise, cette fois de la part de Samba Diallo, il contrôle en pivot dans la surface et enchaîne un tir qui rase le poteau droit sénégalais (18e). Heureusement.

Dominés, les Lionceaux ont longtemps serré les dents avant de trouver le salut contre toute attente et totalement contre le cours du jeu. Relancé par son gardien, Kévin Mantilla prend tout son temps pour… relancer. C’était trop réfléchir de la part du défenseur d’Indenpendiente Santa Fe pour permettre à Mamadou Lamine Camara de lui chiper la balle et d’aller tromper la vigilance de Luis Marquinez (0-1, 30e). Ce cadeau colombien a eu le mérite de réveiller Pape Demba Diop et ses partenaires. Après cette ouverture du score, le Sénégal a pris le jeu à son contrôle total et asphyxié la défense de Cafeteros.

Le Sénégal gâche et se fait punir

Alors que la Colombie a perdu le fil, le Sénégal pose le ballon, construit et s’offre une superbe action collective conclue par une frappe de Mamadou Lamine Camara qui trouve le poteau (40e. Les Lionceaux ont met le feu dans la défense de la en fin de première période. Ils n’ont pas été proche de faire le break par l’intermédiaire d’un très disponible Pape Demba Diop ou encore sur une frappe de Souleymane Faye qui passe au-dessus (43e). Le Sénégal n’avait plus grand-chose à craindre dans cette fin de premier acte et repartait aux vestiaires avec l’avantage.

En seconde période, la Colombie a redémarré sur les mêmes bases que son début de match, à l’image d’une opportunité d’Angel Tomas, devancé de justesse par Souleymane Basse (48e). Mais après, le Sénégal a repris son contrôle, multiplie les grosses occasions par Pape Demba Diop ou encore le très frustrant Samba Diallo (50e, 52e, 64, 69e). Mais après chaque opportunité, les Lionceaux trouvaient les moyens de se mettre en difficulté jusqu’au but. Nous sommes dans les arrêts de jeu, le Sénégal est en train de se qualifier pour les huitièmes mais au lieu de conserver ce score de gagner, les hommes de Malick Daf continue d’attaquer. Bref.

Puis au pire moment, Juan Castilla et Oscar profitent d’une contre-attaque pour partir doucher tous les espoirs tout peuple entier (90e+5). La Colombie égalise et le Sénégal est éliminé dès la phase de groupes pour la toute première fois en quatre participations à une Coupe du Monde U20.

wiwsport.com