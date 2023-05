Touché à un genou, l’attaquant de la Salernitana Boulaye Dia ne disputera pas la 37e journée de Serie et la rencontre face à Udinese ce samedi (13h00 GMT).

La Salernitana sera privée de son attaquant sénégalais Boulaye Dia pour la réception de l’Udinese, samedi, lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. Absent de la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre, l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal, auteur de 16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs dans le Championnat d’Italie cette saison a été touché à un genou lors du dernier match contre l’AS Roma.

« L’US Salernitana 1919 annonce que les tests supplémentaires que Boulaye Dia a subis au Centro Polidiagnostico Check-Up ont déterminé une entorse au genou gauche subie pendant Le match de lundi à Rome. Le joueur a déjà commencé son protocole de rééducation et ses conditions seront réévaluées dans les prochains jours », annonce le club italien ce vendredi, au sujet de l’attaquant nominé pour titre de MVP du mois de mai en Serie A.

wiwsport.com