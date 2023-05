Tout vient à point qui sait attendre, dit l’adage. Malgré sa constance au niveau de ses performances depuis l’entame de cette saison, Boulaye Dia n’a jamais été en lice pour le titre du meilleur joueur du mois dans le Championnat italien. C’est enfin le cas à deux journées de la fin de la saison en Serie A.

En effet, l’attaquant sénégalais de 26 ans est nominé pour être élu meilleur joueur du mois de mai. Pour remporter cette récompense, Boulaye Dia, auteur de quatre buts dont un triplé contre la Fiorentina, devra se détacher de la concurrence avec Romelu Lukaku, Mattéo Pessina, Giovanni Di Lorenzo et Domenico Barerdi.

Ecco a voi i nominati per l’ultimo Player of the Month della stagione 🥁#FIFA23 #POTM @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia

— Lega Serie A (@SerieA) May 26, 2023