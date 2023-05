Alors que Nicolas Jackson explose tout sur son passage avec Villarreal en cette fin de saison, son entraîneur Quique Setién s’est exprimé quant à l’avenir de son joueur et la possibilité de le voir partir cet été contre un gros chèque.

Nicolas Jackson va-t-il finalement quitté Villarreal cet été ? Ce qui a été tout proche d’être effectif lors du dernier mercato hivernal pourrait enfin devenir une réalité, au regard notamment de l’excellente fin de saison du jeune international sénégalais. Devenu titulaire indiscutable sur le front de l’attaque du Sous-marin Jaune, le joueur de 21 ans a claqué huit buts et délivré deux passes décisives sur ses six derniers matchs de LaLiga.





« C’est une menace permanente »

Pas beaucoup de monde s’attendait à voir Nicolas Jackson a ce niveau Du moins, après la première partie de saison de l’ancien joueur du Casa Sports, qui n’avait réussi à marquer que trois buts et délivrer trois passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Mais s’il y a un homme qui n’a jamais semblé douter des qualités du natif de Banjul, c’est bien son entraîneur actuel Quique Setién qui s’attend à voir son prix doublé.

« S’il vaut désormais le double qu’en janvier ? Eh bien, oui, indique le technicien basque après le nouveau doublé de son Sénégalais. Nous connaissions déjà ses qualités, seulement qu’il était blessé pendant plus de deux mois et n’était pas en mesure de les montrer. C’est un footballeur qui a marqué huit buts et délivré deux passes décisives en sept matchs. En plus de ça, il génère des options et représente une menace permanente pour les adversaires ».

« La tristesse est qu’il est probable qu’un club vienne payer le double »

L’hiver dernier, Nicolas Jackson était tout proche de s’engager à Bournemouth contre un montant autour de 25 M€, avant d’échouer à la fameuse visite médicale. Au regard de sa fin de saison, les dirigeants de Villarreal pourraient se dire ‘heureusement qu’il n’est pas parti’, et qu’ils devrait être en train de se frotter les mains. Si un départ pour le prochain mercato semble inévitable, les Espagnols pourraient encaisser une somme record.

« La réalité est qu’il va terminer la saison de manière spectaculaire et la tristesse est que, pour nous, il est plus probable que quelqu’un vienne le prendre en payant deux fois plus qu’en janvier. C’est possible », reconnaît un Setién fataliste sur l’avenir de Jackson. « Voyons voir… Il y a des choses qui ne sont pas entre nos mains. Il est heureux ici, il fait de son mieux, mais nous ne savons pas ce qui va se passer, du moins je ne le sais pas. Il aura sûrement des prétendants. Donc, on verra ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire tout de suite, on verra ça, il ne reste plus grand-chose pour finir le championnat. »

