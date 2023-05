Auteur d’une nouvelle prestation de haut vol, Nicolas Jackson a donné la victoire à Villarreal contre Cádiz ce mercredi (2-0).

Villarreal garde ses minces espoirs de se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Sur une série de cinq matchs sans défaite en Championnat, le Sous-marin Jaune recevait Cadiz à domicile ce mercredi, lors de la 36e journée de LaLiga. Une contre-performance aurait mis fin aux illusions d’entendre l’hymne de la C1 résonner à la Ceramica la saison prochaine.





Et comme souvent ces derniers temps, la formation de Quique Setién s’en remettait à Nicolas Jackson pour s’en tirer. L’attaquant sénégalais ouvrant le score à la 20e. Malgré les occasions de l’équipe adverse, Villarreal ne s’est pas laissé surprendre. Nico Jackson, lui-même, allait corser l’addition en toute fin de première période pour son troisième doublé sur ses cinq derniers matchs.

L’ancien joueur du Casa Sports reste sur huit buts et deux passes décisives lors de ses six derniers matchs, et son onzième et douzième buts toutes compétitions confondues cette saison permettent à Villarreal de revenir à cinq points de la Real Sociedad, classée 4e. Mais étant donné qu’il reste deux journées de Liga à disputer, la Ligue es Champions semble très compliqué à atteindre.

¡Final en La Cerámica! ¡El Submarino sigue en la pelea! Victoria inapelable de un gran Villarreal que dominó, convenció y fue superior al Cádiz con un doblete de Nico Jackson, probablemente el jugador más en forma de @LaLiga en este tramo final de la temporada.#VillarrealCádiz pic.twitter.com/cDS3nmfLZV — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 24, 2023

