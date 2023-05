Le sélectionneur des Lionceaux, tenus en échec par Israël lors de leur deuxième sortie au Mondial U20, ne masquait pas sa déception compte tenu de la domination de son équipe.

Malick Daf après le match nul 1-1 du Sénégal contre Israël :





« Il y a des regrets. Logiquement, on devait marquer un ou deux buts, parce qu’on s’est tellement procurés d’occasions. Malheureusement, on a péché à cause de précipitation. On a également manqué de lucidité face aux buts. Avec les changements en seconde période, l’équipe a mieux joué. Malheureusement, on concède un but bête sur une contre-attaque. Mais on a continué à pousser.

L’entrée de Mamadou Gning a apporté de la percussion et c’est lui qui donne cette passe décisive. C’est un nul regrettable parce que je pense qu’on pouvait gagner ce match, il y avait largement de la place pour prendre les trois points. Mais ce sont des jeunes joueurs, il ne faut pas trop leur en vouloir. On va dès à présent se tourner vers le match contre le Colombie. Il faudra être serein parce que ce sera un match capital. »

wiwsport.com