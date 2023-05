L’Equipe Nationale U20 du Sénégal a arraché un valeureux match nul (1-1) contre Israël lors de son deuxième match du Mondial, et ira chercher la qualification face à la Colombie, samedi.

Opération à minima pour l’Equipe Nationale U20 du Sénégal à la Coupe du Mondes moins de 20 ans. Battus 0-1 par le Japon lors de leur premier match de la compétition, les Lionceaux ont failli se faire surprendre à nouveau, cette fois-ci par Israël, ce mercredi soir au Stade de La Plata. Dominateurs, les hommes de Malick Daf ont eu le mérite de revenir et croire à la victoire après avoir d’abord été menés contre toute attente.





Avant ce match, le sélectionneur promettait un meilleur visage de son équipe. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu du mieux côté sénégalais par rapport à la première sortie. D’abord parce que Pape Demba Diop et ses partenaires n’ont pas concédé dans le premier quart d’heure et ensuite parce qu’ils ont copieusement dominé dans le jeu. Dès les premiers instants, on a revu en l’équipe cette envie d’attaquer.

La première situation du match est d’ailleurs sénégalaise avec une tête de Pape Demba Diop à la sortie d’un corner, qui passe à côté du second poteau (4e). Après cette première alerte dans la surface israélienne, les Lionceaux ont accéléré le jeu, notamment sur le côté gauche avec un Ibrahima Seck très actif et un Souleymane Faye qui dézonait dans cette surface. Un joli mouvement entre les deux a d’ailleurs failli profité à Mame Mor Faye, devancé de justesse par un pied israélien avait de tenter une frappe sur un centre de Seck (15e).

Pourtant malgré ce bel entame des partenaires de Samba Diallo, les deux premiers tirs cadrés du match seront israéliens, avec d’abord une tentative depuis les 30 mètres de la part Dor Tugerman qui voit Mamour Ndiaye s’opposer à lui (19e). Le portier sénégalais était encore vigilant face à Tai Abed (24e). Très en vue sur le côté droit, Mame Mor Faye a presque sonné la révolte avec trois grosses occasions (38e, 40e, 42e). Mais l’attaquant de l’US Gorée, comme la plupart de ses partenaires, a été freiné par un grand Tomer Zarfati dans sa surface.

Mamadou Gning a tout dynamité

Malgré de nombreuses occasions, le Sénégal n’a pas pu faire la différence avant la pause. Ce qui a même poussé au sélectionneur Malick Daf de faire des choix importants dès la reprise avec la sortie de son capitaine Samba Diallo, remplacé par Djibril Diarra. Ce changement a semblé permettre au Sénégal d’être plus présent dans l’entrejeu, à l’image d’une superbe action collective qui a failli être conclue par Pape Demba Diop (51e) ou encore sur une bicyclette osée de Mamadou Lamine Camara (52e).

Cependant, les Lionceaux se sont mis tous seuls dans la tourmente. Car à force de rater, ils marqueront contre leur propre camp, lorsque Babacar Ndiaye dévie une frappe dans les cages de son gardien (0-1, 58e). Cueillies à froid, les jeunes pousses sénégalaises n’ont pas abdiqué. Cela grâce à l’entrée en jeu de Mamadou Gning. Lancé dans le dernier quart d’heure à la place d’Ibrahima Seck le pensionnaire de Génération Foot n’a pas tardé à se mettre en évidence. Après une superbe action, il délivre un centre remarquable dans la tête de Pape Demba Diop qui permet au Sénégal de revenir dans le match (1-1, 80e).

Cette éclaircie aura donné des idées au Sénégal qui a pu accélérer et profiter des qualités de centre de Gning pour croire en la victoire. Les Sénégalais ont d’abord cru qu’Oumar Diouf allait leur redonner l’avantage, mais la frappe du latéral du joueur de Darou Salam est arrêté de justesse par le portier adverse (82e). Quasiment dans la même minute, Souleymane Faye était proche de conclure sur une délicieuse passe de Gning. C’était sans compter sur un arrêt remarquable de Zarfati. Les Lionceaux allaient donc se contenter de ce 1-1 et devront battre la Colombie samedi pour se hisser en huitièmes de finale de ce Mondial.

