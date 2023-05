Champions d’Afrique des moins de 17 ans, les Lionceaux sont arrivés, dans la nuit du samedi au dimanche à l’aéroport international Blaise Diagne (AIDB), via un vol régulier d’Air Algérie en provenance du pays hôte.

A cette occasion, un accueil des plus chaleureux avait été réservé aux joueurs, à l’entraîneur Serigne Saliou Dia et aux membres de l’équipe technique et médicale. Vendredi au stade Nelson Mandela de Baraki, les Lionceaux se sont imposés face à la formation marocaine sur le score deux buts à un (2-1) avec notamment une remontada des coéquipiers d’Amara Diouf à l’espace de 3 minutes.

Leur parcours remarquable dans ce tournoi, couronné par une qualification à la prochaine Coupe du monde 2023 et un premier trophée continental dans la catégorie des moins de 17 ans, leur a valu d’être honores.

