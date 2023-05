Pour les besoins de la prochaine échéance (du 20 mai au 11 juin) de la sélection sénégalaise des moins de 20, le sélectionneur Malick Daf a retenu 20 des 26 joueurs convoqués lors de la dernière Coupe d’Afrique remportée par les Lionceaux en Égypte. Ainsi, contraint de sélectionner sans les deux nouveaux joueurs du FC Metz à savoir Pape Amadou Diallo et Lamine Camara, le technicien sénégalais, champion d’Afrique a maintenu une liste de 21 joueurs avec une seule nouvelle tête : l’attaquant Oumar Diouf.

Pour le reste, pas de changement, Malick Daf a maintenu les vainqueurs du CHAN Libasse Ngom et Djibril Diarra, les expatriés Pape Demba Diop de Zulte Waregem, l’attaquant Souleymane de CF Talavera en Espagne et Samba Diallo de Dynamo Kiev. Débarquant fraîchement de l’Aris Limassol [D1 Chypre], l’ancien joueur de l’AS Pikine élu meilleur gardien de la CAN est aussi de la partie.