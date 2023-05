En marge du conseil des ministres de ce mercredi 10 mai, le président Macky Sall a donné ses recommandations pour la suivi des promesses faites lors de l’audience accordée au monde de la lutte lundi dernier.

Au palais de la République ce mercredi, le chef de l’État a présidé le conseil des ministres. C’est dans cette optique que Macky Sall a rappelé au gouvernement « le statut de Sport national populaire par excellence de la lutte et son rôle primordial dans la valorisation de notre culture et l’épanouissement des populations ».

Sponsoring de la lutte, l’appel du pied fait à l’endroit des sociétés publiques et privées

À cet effet, le président de la république a a demandé au premier ministre et ministre des sports Amadou Ba de « finaliser, en liaison avec le CNG, le statut de l’Arène nationale et son mode de gestion devant assurer la maintenance durable de l’infrastructure sportive ». L’un des maux de la lutte sénégalaise à savoir le manque de sponsors a aussi été abordé dans cette séance de travail. Pour pallier à cela, Macky Sall a fait un clin d’œil aux entreprises publiques et privées pour qu’elles viennent accompagner le « sport de chez nous ». Il a ainsi invité le ministre des sports à accentuer l’assistance des acteurs de la lutte à travers le sponsoring des évènements.

Le Fonds de Promotion de la Lutte sur les rampes de lancement !

Comme promis aux acteurs de lutte lors de l’audience, le président Macky Sall a en outre indiqué au ministre des finances « l’urgence de la mise en place d’un Fonds de Promotion de la Lutte » pour impulser le développement de la discipline. Dans l’optique d’asseoir l’émergence d’une véritable économie autour de la Lutte, Macky Sall a également instruit au ministre de l’économie d’assurer la mise en place à travers le FONGIP d’un montant de 500 millions de FCFA pour favoriser, à l’initiative des promoteurs, l’organisation régulière des combats…

Wiwsport.com