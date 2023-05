La 7ième journée du championnat national de Moto-Cross, disputée dimanche sur le circuit de Diamniadio, a été marquée par le sacre avant l’heure du pilote Hugo Villepontoux.

Organisée par le club Sénégal Moto verte, la 7ième journée du Championnat national de Moto- Cross a été âprement disputée. Sur le circuit de Diamniadio, Hugo Villepontoux a réussi son opération de rachat pour avoir échoué lors de sa dernière course en décrochant ainsi un 6ième succès.

Victorieux en 2021 et 2022, Villepontoux remporte ainsi un 3ième titre de champion du Sénégal d’affilée chez les seniors. Il dispose d’une grande avance au classement général et ne peut plus être rejoint par ses concurrents immédiats à deux journées de la fin du championnat national.

Du côté des juniors, le jeune pilote Maël Bragiola s’est illustré en signant une 3ème victoire. La course chez les seniors s’est déroulée en trois manches de 20 minutes. Du côté des juniors, l’épreuve s’est déroulée en trois manches de 15 minutes. La prochaine course est prévue au mois de juin.

Podium de la 7e journée

Dimanche 7 mai 2023

Seniors : 1er Hugo Villepontoux, 2e Youssef Arzouni, 3e Moussa Arzouni

Juniors : 1er Maël Bragiola, 2e Ethan Lopez, 3e Amir Abdallah

wiwsport.com avec Stades