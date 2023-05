La Fédération Sénégalaise de Roller a récolté une nouvelle récompense mondiale mais cette fois collective. Le Sénégal a décroché une médaille de bronze lors de la Coupe du monde de rollball qui s’est tenue en Inde.

Comme le rappelle, la présidente de la Fédération sénégalaise de Roller Awa Naar Fall, le rollball est un mélange d’handball et de basket-ball. C’est un sport qui se joue collectivement avec chaque équipe de 5 joueurs de champ et 1 gardien. Le rollball est une variante des sports de glisse qui existe depuis 2003, mais il a été introduit au Sénégal en 2015. Pourtant depuis cette date, le Sénégal est toujours présent aux Mondiaux de rollball.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Record, la présidente de FSRoller, est revenue sur la participation réussie du Sénégal aux Mondiaux. « Tout dernièrement, à Pune en Inde, on a eu notre meilleur résultat avec cette médaille d’argent juste derrière le Kenya et devant le pays hôte. On avait déplacé 9 joueurs coachés par Waly Bèye alors qu’un pays comme le Kenya avait 26 athlètes. Le Kenya était présent en filles comme en garçons. Il faut aussi savoir que les Lions avaient été victimes d’une intoxication alimentaire une fois la barre des demi-finales atteinte. Néanmoins, ils ont su se surpasser. Il faut vraiment les féliciter », a déclaré Awa Naar Fall.

Pourtant, malgré ces succès décrochés jusque-là, la discipline connaît encore des difficultés si l’on en croit les propos de la présidente. « Déjà en juillet, on doit prendre part à une Coupe du monde de foot roller en Turquie. Et on compte sur la presse pour relayer l’information comme quoi on déroule une quête pour réunir les finances nécessaires afin de faire le déplacement sur les rives du Bosphore. On compte surtout sur le président de la République Macky Sall de nous recevoir ainsi que le Premier ministre Amadou Bâ qui assure actuellement l’intérim du patron du département des Sports », appelle Mme Fall.

Awa Naar poursuit son appel en ajoutant : « Bref, on sollicite tout le monde pour prendre part à cette Coupe du monde de foot roller en juillet prochain, en Turquie. On mérite cela car en 7 ans comme présidente de la structure nationale de roller, mon équipe et moi comptons 7 médailles mondiales : 4 or, 2 argent et 2 bronze. Et le plus beau des succès durant ces 7 ans demeure le titre de vice-champion du monde décroché tout récemment en Inde. Je remercie tout notre staff fédéral : le vice-président Adama Ndiaye ainsi que les autres membres fédéraux qui contribuent régulièrement pour permettre à nos Lions de faire les compétitions internationales », lance-t-elle.

Au-delà de la Coupe du monde de roller en juillet, la Fédération pense aussi aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. « Jusqu’en mars 2024, les campagnes qualificatives pour ces JO vont se poursuivre via le ranking. Afrique dispose d’un quota de 4 athlètes. Et au terme des qualificatifs de janvier passé à Dubaï, le Sénégal occupait les 2èmes et 3èmes places continentales. Des classements qui peuvent être améliorés lors des campagnes à venir. Mais sachez que nos 2 athlètes du skateboard basés en France, Jean Thomas Saldou et Karim Keïta, sont idéalement placés pour décrocher un billet pour les JO. En collaboration avec le ministère et le CNOSS, on va leur permettre de prendre part au maximum de compétitions qualificatives pour les JO 2024 », a invité la présidente de la Fédération Sénégalaise de Roller.

wiwsport.com avec Record.sn