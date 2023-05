Lors de la victoire à Niort (1-3), le FC Metz comptait sur sa feuille six joueurs formés à Génération Foot. Une première sous l’ère Bernard Serin.

Encore plus de fierté pour Génération Foot pour sa formation et surtout son fructueux partenariat avec le FC Metz. Au cours de son déplacement sur la pelouse des Chamois Niortais, samedi 6 mai 2023 à l’occasion de la 34e journée de Ligue 2, le club français, qui s’est déplacé avec 19 joueurs mais qui a inscrit 18 noms pour cette rencontre, comptait sur six joueurs issus du centre de formation de GF sur la feuille de match.

En l’absence de Lamine Camara, il s’agissait de Cheikh Sabaly, Ablie Jallow, les deux seuls titulaires, Malick Mbaye, entré en fin de rencontre pour ses grands débuts, Ousmane Ba, Aboubacar Lô et Pape Amadou Diallo, restés sur le banc des remplaçants. Si cela peut paraître étonnant pour certains, ce sera moins une surprise pour d’autres, car le FC Metz s’appuie depuis maintenant une dizaine d’années sur des joueurs formés à Génération Foot.

Mais depuis la signature d’une convention de partenariat entre les deux formations, jamais autant de joueurs issus de l’Académie Déni Biram Ndao n’étaient présents pour un match officiel avec le Club à la Croix de Lorraine. Ses six anciens académiciens de GF présents au Stade René Gaillard symbolisent un peu plus le succès du partenariat entre le club sénégalais et son homologue français. Pour cette occasion, le président de Metz est revenu sur les signatures de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye.

« Ce sont de très bons joueurs, souligne Bernard Serin sur ses antennes de Franc Bleu Lorraine. Il y a Malick Mbaye qui a fait ses premiers pas sous les maillot grenat et en professionnel. Sur les quelques minutes qu’il a eues (face à Niort), il a donné une bonne image. Ils vont nous aider jusqu’à la fin de la saison. Lamine Camara était suspendu sur ses deux derniers matchs mais il a eu une entorse à l’entraînement, il a encore une cheville douloureuse. On va essayer de faire tout le maximum cette semaine pour qu’il puisse être opérationnel le week-end prochain. »

