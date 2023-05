Reléguée à la deuxième position par Diambars suite à sa victoire d’hier sur le Stade de Mbour (1-0), Génération Foot a aussitôt remis les pendules à l’heure. Ce dimanche à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, les académiciens de Deni Birame Ndao ont pris le dessus sur l’AS douanes grâce à l’unique but de Jean Louis Diouf.

La victoire a tardé à se dessiner pour les académiciens qui ont fini par compter sur un coup de génie de leur maestro pour ouvrir le score à la 75e minute et remporter la partie. Elle prolonge ainsi sa série de matchs sans défaite en championnat. Soit 9 rencontres sans un moindre revers. L’homme fort du côté des grenats, Jean Diouf continue de porter son équipe en enregistrant ce jour son huitième but de la saison. Le milieu de terrain international sénégalais totalise 6 réalisations six sur les six derniers matchs de Génération Foot.