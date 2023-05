Le Sénégal continue de marcher sur l’eau dans cette 14e édition de la CAN U17. Après leur victoire face au Congo (1-0) et contre l’Algérie (3-0), les Lionceaux ont réussi le carton plein en phase de poules, vendredi, après leur succès sans appel devant l’équipe de la Somalie (3-0). Une grosse démonstration de leur part.

Les protégés de Serigne Saliou Dia disputaient leur dernier match de poules dans cette CAN des moins de 17 à face à la Somalie. Et le moins que l’on puisse dire, les Lionceaux avaient envie tout simplement de manger leur adversaire du jour. Face aux joueurs Somaliens physiquement pas à la hauteur, les partenaires de Yaya Dieme ont dominé outrageusement des débats en s’imposant notamment à un coup de génie de l’inévitable d’Amara Diouf.

Avant, les Lionceaux avaient réussi à ouvrir le score sur un corner après seulement 8 minutes de jeu. Malgré une qualification nettement acquise avant même le coup d’envoi de cette partie, ils ont accentué leur maîtrise totale de la rencontre qui se tournait à la démonstration. La rencontre tourne à l’attaque défense, le Sénégal possède en moyenne plus de 70% de la balle et se crée de nombreuses occasions. La seconde mi-temps sera du même acabit avec une maîtrise et domination impressionnante des Lionceaux qui auraient pu gagner ce duel sur un score plus large.

Toutefois, Yaya Dieme va parachever le spectacle de la soirée en transformant son penalty (3-0). Trois victoires en autant de sorties et une qualification pour les quarts de finale de cette compétition pour les Lionceaux qui devront attendre le dénouement des groupes B et C pour connaître leur adversaire.