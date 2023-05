Le FC Metz ne pourra pas compter sur son jeune milieu de terrain pour affronter Niort samedi, mais pas que.

Privé de compétition depuis pratiquement deux semaines pour avoir écopé d’un carton rouge face à l’AS Saint-Etienne, le 22 avril dernier, Lamine Camara sera encore absent pour un petit moment. En plus de devoir purger son deuxième et dernier match de suspension face à Niort samedi (17h00 GMT), le joueur de 19 ans voit son absence s’éterniser pour cause de blessure.

L’ancien pensionnaire de Génération Foot souffre à une cheville depuis quelques jours et ne devrait pas revenir « avant deux semaines ». « Il a bien avancé, mais quand il court et quand il prend ses appuis, il a encore quelques problèmes », a souligné vendredi l’entraîneur du FC Metz Laszlo Bölöni dans des propos rapportés de sa conférence de presse par Le Républicain Lorrain.

Ainsi, Lamine Camara ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place pour la réception de Grenoble, le 13 mai prochain. Mais pourrait faire son retour sur les terrains une semaine plus tard pour le déplacement à Guingamp, soit le même jour du début de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Une compétition à laquelle l’international U20 pourrait ne pas prendre part.

wiwsport.com