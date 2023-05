Élément indispensable des Lionceaux lors de la CAN U20 et très vite devenu titulaire au FC Metz, Lamine Camara pourrait être bloqué pour le prochain Mondial U20. Tout comme Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye.

Et si le FC Metz jouait un très vilain tour au Sénégal ? À cinq journées de la fin du Championnat français de Ligue 2, le Club à la Croix de Lorraine, qui occupe la troisième place du classement à trois unités de la deuxième position, est toujours en course pour la montée en Ligue 1. Et pour réussir un retour dans l’élite française, un an après la relégation, la formation de László Bölöni veut mettre à son avantage tous les efforts. De quoi avoir l’intention d’embêter la sélection nationale U20 sénégalaise.

Metz ne veut pas libérer Lamine Camara pour le Mondial U20

Parmi les joueurs qui pourraient être déterminants pour le club messin dans ce sprint final de Ligue 2 : Lamine Camara. Officiellement débarqué en Lorraine à la fin du mois de mars dernier, le jeune milieu de terrain n’a pas eu besoin d’un temps d’adaptation chez les pensionnaires du Stade Saint-Symphorien, lui qui a été lancé dans le grand bain de la Ligue 2 face à Bordeaux, le 15 avril dernier. Mais alors que la Coupe du Monde U20 approche, une question se pose : Lamine Camara sera t-il présent en Argentine ? C’est beaucoup moins sûr.

En effet, selon nos informations, malgré son envie d’être dans la prochaine liste de Malick Daf et donc de participer à ce Mondial U20, l’ex-pensionnaire de Génération Foot devrait faire face à l’intransigeance du FC Metz. « À priori, le club compte sur lui pour les prochaines semaines », nous fait savoir une source proche de l’équipe messine. Et ce n’est pas tout. En plus de Lamine Camara, Metz pense aussi à bloquer Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, présent dans le groupe messin face au Paris FC le week-end dernier.

Les clubs ont droit de retenir leurs joueurs

« Si la Coupe du Monde les concernera ? Je ne le pense pas », tranchait récemment Pierre Dréossi, lors de la conférence de présentation de Camara et Papa Diallo. Et le directeur du FC Metz d’ajouter : « Je le répète, ils ont besoin du temps pour s’adapter au football français, à leur club, à l’entraînement, à une nouvelle mentalité, etc. On veut qu’ils y parviennent le plus rapidement possible et pour ça, il faut qu’ils soient présents ». De propos qui laissent donc moins de doute sur la volonté des Grenats de bloquer leurs internationaux U20.

Alors, si le casse-tête ne faisait que commencer pour le sélectionneur Malick Daf ? En tout cas, la Coupe du Monde des moins de 20 ans – dont l’édition de cette année se jouera du 20 mai au 11 juin – ne faisant malheureusement pas partie des dates officielles de la FIFA, les clubs ne sont pas obligés de laisser partir leurs joueurs et, comme le FC Metz, d’autres formations européennes pourraient bien en profiter. On peut notamment prendre comme exemple Manchester United, qui retient sa pépite argentine Alejandro Garnacho.

