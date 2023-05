Dans le viseur du Stade Rennais et de nombreux clubs anglais, Dion Lopy voit l’OM s’ajouter à la liste des prétendants le concernant.

À 21 ans, Dion Lopy fait incontestablement partie des plus grandes révélations de la saison dans le Championnat français, la Ligue 1. Arrivé l’été 2020, le jeune milieu de terrain international sénégalais s’affirme comme l’un des éléments indispensables dans le dispositif de Will Still (28 matchs, 2 passes décisives tous terrains confondus cette saison).

Ces prestations n’ont évidemment pas échappé aux clubs intéressés par l’ancien pensionnaire d’Oslo FA : Rennes, Crystal Palace, Salernitana... La liste des formations ayant coché le nom de Dion Lopy est longue comme le bras ! Il faudra désormais y ajouter l’Olympique de Marseille qui s’est renseigné sur Lopy. Tout comme le club anglais Aston Villa.

wiwsport.com