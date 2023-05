Auteur d’une bonne saison avec le Stade de Reims, Dion Lopy attire fortement les convoitises, notamment en Ligue 1, Premier League ou même en Serie A.

Arrivé sur les bords du Vieux Continent l’été 2020 et considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais, Dion Lopy fait son trou doucement mais sûrement au Stade de Reims. Après avoir fait ses débuts avec le club champenois lors de la fin de saison 2020-2021, l‘explosif milieu de terrain de 21 ans s’était révélé en Ligue 1 française durant la campagne 2021-2022, avant de devenir un titulaire de choix cette saison, notamment depuis la nomination de Will Still.

Ciblé un peu partout en Europe

Utilisé dans plusieurs rôles dans l’entrejeu d’un Reims séduisant, Dion Lopy a déjà en jambes 28 matchs tous terrains confondus en 2022-2023, dont 26 en Championnat durant lesquels il a délivré deux passes décisives. À l’instar de son entraîneur notamment, plusieurs formations parmi les cinq grands Championnats européens trouvent un gros potentiel en l’ancien pensionnaire d’Oslo FA, qui suscite donc logiquement l’intérêt de plusieurs clubs en France ou à l’étranger.

Selon nos informations, le Stade Rennais s’intéresse au néo-international sénégalais. Un intérêt évoqué ces dernières heures par nos confrères de Foot Mercato. Mais pour arracher Lopy, les Bretons devront faire face à une forte concurrence. En effet, le joueur se situe également dans les petits papiers d’un club anglais et italien : il s’agit de Crystal Palace et de la Salernitana qui, avec Boulaye Dia, sait désormais à quel point les footballeurs sénégalais peuvent être super utiles.

Cependant, pour ces clubs, mis de côté les probables fortes demandes du Stade de Reims pour lâcher un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2026, il faudra avoir de bons mots pour arriver à convaincre Dion Lopy. Ce qui n’est pas gagné d’avance. D’autant plus que le Sénégalais ne devrait pas écarter totalement l’idée d’effectuer une quatrième saison au Stade Auguste Delaune pour poursuivre plus sereinement sa progression dans un club où il est sûr d’avoir du temps de jeu.

