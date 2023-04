En conférence de presse en marge de la réception de Strasbourg dimanche, Will Still, l’entraîneur du Stade de Reims, est longuement revenu sur la progression de Dion Lopy.

Indispensable à la récupération et à l’organisation du jeu du Stade de Reims depuis plusieurs semaines, Dion Lopy a gagné une place de titulaire, notamment depuis la nomination de Will Still comme entraîneur principal. Les prestations de l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie l’ont même conduit en Equipe Nationale A du Sénégal le mois de mars dernier. En conférence de presse vendredi en marge de la réception de Strasbourg dimanche dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’entraîneur rémois a salué l’évolution de Dion Lopy.

« Il comprend le message qu’on veut lui faire passer. Il progresse à tous les niveaux. En début de saison, il avait tendance à trop toucher le ballon et à trop vouloir utiliser son corps et garder le ballon dans ses pieds. On veut qu’il accélère le jeu, je pense qu’il a compris ces dernières semaines. On aimerait qu’il verticalise tout ce qu’il fait et qu’il réduise le nombre de touches de balles. Défensivement, il fait beaucoup plus de courses à haute intensité. Ce serait trop bête de gâcher ce potentiel avec le profil athlétique et physique qu’il a », a déclare Will Still.

Et de poursuivre : « il comprend dans quelle direction on veut essayer de le pousser et là où on veut l’emmener. Il a vraiment un potentiel de fou, parce qu’il est très propre techniquement et c’est un beau morceau athlétiquement. Il pousse les autres à l’entraînement à être meilleurs, parce qu’il y a une vraie concurrence à ce poste-là. Il s’affirme également en tant qu’être humain et en tant que garçon. Quand je suis arrivé au Stade de Reims, j’ai attendu trois mois pour attendre sa première parole, et maintenant il se met à plaindre sur moi pour l’arbitrage à l’entraînement. C’est une bonne chose. »

Pour autant, le très jeune technicien belge de 30 ans incite Dion Lopy à ne surtout pas dormir sur ses lauriers. « Il fallait l’accompagner, c’est ce que j’essaie de faire en lui montrant beaucoup de vidéos et sur les séances sur le terrain. On essaie de lui faire comprendre le potentiel qu’il pourrait avoir et ce qu’il pourrait atteindre s’il-ce le permet. Il est la preuve parfaite que plus il y a la concurrence, plus on progresse. C’est magnifique. Je pense qu’il n’en a pas mal profité, ça lui a fait du bien. Mais ce n’est qu’une récompense logique de qu’il fait depuis un petit temps. C’est à lui de se pousser et de continuer pour retrouver cette sélection le plus vite possible et de continuer à progresser avec nous. Il n’y a que cette route-là qui va l’aider dans ce sens. »

wiwsport.com