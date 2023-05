En marge de la signature du contrat du combat entre Bombardier et Reug Reug, Alioune Gueye (manager du B52) a confié que son lutteur prendra au sérieux ce combat pour montrer qu’il a de beaux restes.

Même s’il reste sur une série de deux défaites de suite (Eumeu Sène, Tapha Tine), Bombardier reste un lutteur accompli et indéboulonnable dans le cercle des VIP. Ayant remporté deux fois le titre de roi des arènes, Ousmane Dia dit Bombardier qui est à son 28e année de carrière dans la lutte a l’occasion d’affronter la jeune génération avec son combat contre Reug Reug. Un choc qu’il compte prendre à bras le corps a fait savoir son manager.

« Il est temps que les VIP tendent la main à la jeune génération comme vient de le faire Bombardier. A son arrivée dans l’arène, Tyson et Yekini ont accepter de l’affronter donc c’est normal que Bombardier affronte ses « petits frères ». Il na plus rien à prouver. Aucun lutteur n’a été couronné deux fois roi des arènes. Si Reug Reug bat Bombardier, cela n’impactera nullement à la carrière de Bombardier. Cependant il est toujours là avec la force qu’on lui connait. Il a une bonne hygiène de vie et c’est un athlète hors norme qui donne beaucoup d’importance à la récupération. Après ce combat vous allez voir que Bombardier n’est pas encore à la retraite et qu’il n’est pas fini. Il veut battre Reug Reug pour affronter deux autres jeunes » a confié Alioune Gueye.

Wiwsport.com