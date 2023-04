Makane Mbengue a annoncé le retour du tournoi du CLAF (Championnat de Lutte avec Frappe) dès la saison prochaine pour participer à l’émergence de nouveaux champions.

Balla Gaye 2, Lac de Guiers, Modou Lô, ils sont aujourd’hui plusieurs champions à avoir été lancé par le mini championnat organisé au milieu des années 2000 par Gaston Mbengue. Communément appelé CLAF, ce tournoi regroupait les grands espoirs de l’arène en leur donnant l’occasion d’éclore au grand jour.

Mais depuis 2010, ce tournoi n’a plus été organisé par le Don King pour des raisons diverses. Nostalgique de cette époque où la lutte était à son summum, Makane Mbengue a promis le retour du CLAF dès la saison prochaine.

« Les tournois du CLAF (Championnat de Lutte avec Frappe) vont revenir. La saison est terminée mais la saison prochaine on va organiser un Claf pour sortir de nouveaux champions. Il nous faut de nouveaux champions qui émergeront d’ici un ou deux ans. S’il plaît à Dieu nous allons faire nos compositions pour voir les lutteurs qui devront intégrer ce tournoi » a déclaré Makane Mbengue sur Gaston Production TV.

« Les billets pour le combat du 21 mai seront abordables »

Avec des grands combats avant la fin de la saison, Gaston Production est par ailleurs dans la dernière ligne droite de la préparation du premier choc le 21 mai entre Forza et Franc. Initialement prévu le 14 mai, cette affiche a été repoussée d’une semaine pour laisser la place au drapeau du chef de l’état qui doit se tenir du 12 au 14 mai à Saint Louis. Le fils de Gaston Mbengue est revenu sur cette décision et sur les informations relatives à l’organisation de ce combat.

« Le drapeau du chef de l’État est un grand événement c’est pourquoi on a décidé de repousser notre journée (…) Les billets ne sont pas encore disponible. Ils le seront à deux semaines du combat et on communiquera sur les prix des billets qui seront abordables » a t’il promis.

