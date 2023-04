Parmi les meilleurs. Si Iliman Ndiaye a été oublié des nominés du trophée de meilleur joueur de la saison du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre, l’attaquant sénégalais va sans doute retrouver le sourire. Deuxième de Championship et demi-finaliste de la FA Cup, le joueur de 23 ans a été nommé dans l’équipe type de la saison 2022-2023 de Championship.

Une distinction à juste titre pour celui qui aura brillé tout au long de la saison avec les Blades. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Paul Heckingbottom, Iliman Ndiaye a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives en 42 rencontres de Championship. Il ne lui reste plus qu’à valider la montée en Premier League. Une victoire suffirait mercredi contre West Brom.

🏆 Presenting the #SkyBetChampionship Team of the Season! 📋

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 23, 2023