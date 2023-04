La FIFA a confirmé lundi que la Coupe du Monde des moins de 20 ans de cette année aura bel et bien lieu en Argentine.

C’était dans les tuyaux depuis plus de deux semaines, c’est désormais officiel. L’Equipe Nationale U20 du Sénégal jouera sa quatrième phase finale de Coupe du Monde U20 en Argentine. Après le retrait de l’Indonésie, initialement pays hôte, la nation de Leo Messi était la seule à avoir déposé sa candidature pour accueillir finalement le tournoi. Et ce lundi, l’instance dirigeante du football mondial a rendu, via un communiqué, son verdict, désignant l’Argentine comme pays hôte.

« La FIFA est ravie d’annoncer que l’édition de cette année de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA aura lieu en Argentine, alors que le pays des champions du monde ouvre ses portes aux superstars du football mondial de demain. Je tiens à remercier l’AFA et en particulier son président Claudio Tapia, ainsi que les autorités gouvernementales, pour leur engagement à accueillir ce magnifique événement dans un délai aussi court », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Par ailleurs, les Lionceaux du Sénégal connaîtront très bientôt l’identité de leurs adversaires lors de la phase de groupes. En effet, la FIFA a fixé le tirage au sort de la compétition le vendredi 21 avril à son siège, à Zurich. Pour rappel, au niveau de la zone de la CAF, le Sénégal sera accompagné par la Gambie, finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U20, du Nigeria et de la Tunisie. Enfin, à noter que la compétition est prévue du 20 mai au 11 juin 2023 et réunira six groupes de quatre équipes.

The Bureau of the FIFA Council has confirmed Argentina as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023™. More⬇️https://t.co/9Ewk0b8cUL — FIFA Media (@fifamedia) April 17, 2023

