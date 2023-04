Titulaire contre Bordeaux pour sa grande première avec Metz, le jeune milieu de terrain a raconté cet après-midi spécial.

Placé au centre de l’actualité depuis son CHAN en Algérie, Lamine Camara est déjà dans le grand bain du côté du FC Metz. Deux semaines seulement après avoir été présenté aux supporters, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a été récompensé par László Bölöni à travers son talent, son abnégation et sa détermination. Le technicien roumain l’a titularisé face à Bordeaux ce samedi. Et il a répondu présent. Interrogé après la rencontre, le joueur de 20 ans n’a pas caché sa satisfaction, tant au niveau du résultat (3-0) que sur son premier match.

« Je suis très heureux de la victoire car c’était un match très important pour nous. C’était magnifique aussi d’avoir le public derrière nous, les supporters nous ont poussés vers la victoire. À quel moment m’a été annoncée la titularisation ? On ne m’a rien dit. J’ai juste fait mon travail et j’ai cru en moi. Je savais que je serais titulaire si je continuais à bosser. Je n’ai pas froid à yeux. C’est mon boulot et je suis ici pour aider l’équipe à remonter en Ligue 1. Je ne dois pas hésiter. Le coach m’a donné des consignes que j’ai respectées, ça fait plaisir. Les coéquipiers m’ont remonté le moral, ils m’ont conseillé et je les remercie », a déclaré Lamine Camara en zone mixte.

wiwsport.com