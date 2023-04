Le FC Metz et Lamine Camara tiennent le choc. Opposés à Bordeaux pour la grande première du jeune sénégalais, les Grenats ont giflé leurs adversaires (3-0).

Quel superbe après-midi pour le FC Metz et ses supporters. En ouverture de la 31e journée de Ligue 2, le Club à la Croix de Lorraine se devait de confirmer sa belle forme actuelle lors d’un choc face à Bordeaux pour continuer d’ambitionner grandement la montée directe. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de László Bölöni, 3es au classement, ont brillamment réussi leur mission face aux 2es, en infligeant aux Girondins une sévère correction (3-0) pour revenir à une longueur d’eux au classement.

#FCMFCGB [ ℙ𝕣𝕠 ] ✅ 𝙌𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙥𝙧𝙚̀𝙨-𝙢𝙞𝙙𝙞 𝙚𝙭𝙘𝙚𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 !!! 😍 🏆 Les Grenats décrochent un succès capital dans une ambiance incroyable ! 3️⃣ – 0️⃣ pic.twitter.com/hRI2cSAWKH — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 15, 2023

Première pleine de promesses pour Lamine Camara

Pourtant, ce succès éclatant a mis du temps à se dessiner. Il a d’ailleurs fallu aux Messins d’attendre l’expulsion du gardien bordelais Gaëtan Poussin peu avant la pause puis le début de seconde période pour débloquer la situation grâce à l’attaquant gambien et ancien pensionnaire de Génération Foot Ablie Jallow (49e). Une ouverture du score qui sera vite suivie par le break réalisé par Georges Mikautadze (52e). Insaisissable dans ce match, le Géorgien s’assurera de corser l’addition (72e).

Force est quand même de reconnaître que si les Grenats ont réussi cette performance, c’est parce qu’aussi ils ont pu compter sur le caractère sans faille de… Lamine Camara (20 ans). Quelques semaines seulement après son arrivée en Moselle, le jeune milieu de terrain sénégalais a été titularisé pour son tout premier match. Aligné dans une position de meneur de jeu, l’ancien pensionnaire de Génération Foot était très attendu, en raison de la ferveur sur son arrivée au FC Metz. Mais il a assuré dans son rôle.

Le Champion d’Afrique du CHAN puis de la CAN U20 s’est montré irréprochable dans son attitude avec beaucoup d’efforts fournis et bien évidemment beaucoup de caractère en se chargeant des coups de pieds arrêtés. Bien que tout n’a pas été éclatant dans son jeu, cette première titularisation devrait incontestablement en emmener plein d’autres dans une fin de saison qui s’annonce palpitante pour un FC Metz qui se battra jusqu’au bout pour acquérir son retour dans l’élite, un an après sa relégation.

#FCMFCGB [ ℙ𝕣𝕠 ] 🤝 Premiers pas pour Lamine #Camara dans son nouveau jardin 💪 pic.twitter.com/nZj4l74Oer — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 15, 2023

wiwsport.com