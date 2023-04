La bande à Malick Daf reprend du service. En prélude de la Coupe du monde U20 qui se jouera probablement en Argentine en 2023, l’équipe nationale du Sénégal, championne d’Afrique va entrer en regroupement pour une durée de quatre jours, dès ce lundi et prendra fin le 20 avril prochain. Pour son premier rassemblement après la CAN, le sélectionneur a convoqué 34 joueurs, tous évoluant au Sénégal. Ils seront évalués au Centre Jules Bocandé de Toubab Dialaw par l’ensemble du Staff technique.

Dans cette liste de 34 joueurs, on retrouve plusieurs champions d’Afrique. On note aussi la présence de Cheikh Ibra Diouf et Mamadou Sané vainqueurs du CHAN 2022 en Algérie avec l’équipe locale du Sénégal.