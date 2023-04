La fédération sénégalaise de basketball a effectué le tirage des poules de la deuxième division de basketball.

Celui-ci concerne la zone de Dakar. Chez les hommes il y a six poules et dans la catégorie dames il y en a quatre. Pour les garçons les poules sont composées de six équipes sauf la poule F. Pour ce qui est des filles il y a deux poules de cinq équipes (A, B) et deux de quatre (C, D).

Le calendrier général et la date de démarrage seront communiqués ultérieurement.

wiwsport.com