L’antre du club casaçais est défiguré par un tapis synthétique déchiré par ici, troué par là. Ce qui bloque la bonne circulation de la balle.

Assane Ka, Amadou Ben Coly, Raymond Diémé Ndour, des joueurs qui ont fait les frais d’une pelouse dans un état calamiteux. Le terrain d’Aline Sitoé Diatta est à même de causer des blessures aux joueurs. Pour faire un contrôle de balle précis, il faut de la technique doublée de chance. Tous ces manquements ne favorisent pas le Casa Sports (4éme 26 pts) qui est en quête d’un « back to back ». « Nombreux sont nos joueurs qui sont blessés et la pelouse a été un facteur négatif dans leur convalescence. D’où l’urgence de trouver une solution afin que le Casa Sports pratique le football qu’il savait faire. En résumé la pelouse est l’un de nos adversaires malheureusement », affirme Ansou Diadhiou, coach du casa sports.

Pour le secrétaire général du club, Siaka Bodian, le risque est patent même si le club parvient à s’en sortir. « Une pelouse en mauvais état favorise davantage les équipes qui pensent avant tout à préserver leur camp. On a souvent du mal pour élaborer notre jeu d’attaque, on n’arrive pas à déstabiliser les adversaires. Marquer des buts dans ce contexte s’avère difficile. Ça peut constituer un handicap pour l’atteinte des objectifs. Mais dans l’absolu, ce n’est pas forcément le cas si l’on sait que sur 9 matchs joués à domicile, on a remporté les 6, ne s’inclinant qu’une fois et pour 2 nuls », soutient M. Bodian.

En début de saison, le président Seydou Sané avait émis le souhait de recevoir à Dakar à cause des travaux qui seraient prévus au stade. Jusqu’à présent, aucun pas n’a été posé et le club continue de recevoir à A S Diatta. Aux dernières nouvelles, la réfection n’interviendra pas avant la fin de la saison. Et la priorité des autorités de la région est de réaliser les stades de Bignona, d’Oussouye et celui Jules François Bocandé.

wiwsport.com – Record