Pour son retour dans l’arène après quatre ans sans combat, Lac Rose (Écurie Fass Ndakaaru) va affronter Quench (Écurie Lansar) le 30 avril dans un combat ficelé par Ndiambour Productions. Une affiche à enjeu pour les deux lutteurs.

C’est un combat entre un revenant et un lutteur sous-estimé qui comptent tous deux 14 combats à l’heure actuelle. Véritable révélation de la lutte à ses débuts, Lac rose a été l’un des espoirs de l’arène mais a vite montré ses limites quand il s’est frotté à des adversaires plus coriaces.

Battu successivement par Sa Thiés, Garga Mbossé et Moussa Ndoye, Lac Rose ( 9 victoires – 5 défaites) n’a plus connu le goût du succès depuis 2013 avec sa victoire sur Modou Anta. Un lustre pour le technicien de Fass qui doit marquer avec la manière son retour contre le redoutable Quench qui est plus compétitif que lui.

Un 15e combat décisif pour les deux

De son côté, après 14 combats, le lutteur de l’écurie Lansar n’a perdu qu’une seule fois (Dix milles problèmes) et fait un match nul (Diène Kairé). Il totalise ainsi 12 victoires à son actif et son dernier combat remonte à la saison 2021 contre Double Moteur. Le combat de ce 30 avril sonnera ainsi comme une occasion de confirmer pour Quench et une seconde chance pour Lac Rose qui doit gagner au risque de voir sa carrière être derrière lui.

