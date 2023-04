Les matchs se suivent et se ressemblent pour Sadio Mané sous les couleurs du Bayern Munich. Depuis son arrivée en Bavière, le Sénégalais n’a pas encore retrouvé son niveau de ces dernières années avec Liverpool et son état de forme inquiète de plus en plus.

Malgré son statut de star qui lui est reconnu par la direction et les fans du Bayern Munich, le Ballon d’Or africain fait face à une énorme concurrence qui est loin de faire ses affaires. En tout cas jamais sous les ordres de Julian Nagelsmann qui a été débarqué la semaine dernière.

Des statistiques en-dessous des attentes

Alors qu’on avait vu une belle complicité entre les deux hommes après l’arrivée du Sénégalais en provenance d’Anfield, le départ du jeune technicien allemand aurait été précipité par une colère de Sadio Mané qui aurait signifié son mécontentement par rapport à son temps de jeu. Selon Bild, qui a relaté la scène, cette réaction de l’ancien des Reds aurait intimidé Nagelsmann au point de peser sur son départ du banc des bavarois. Ce qui est sûr, est que cette histoire est loin de connaître son épilogue alors que Mané est, pour le moment, loin de faire rêver les fans du Bayern.

Pour cette première saison jusque-là, Sadio Mané a disputé 30 matchs avec le Bayern dont 19 matchs en championnat mais pour seulement 6 buts et 4 passes décisives en Bundesliga. Le Sénégalais arbore des statistiques telles que 50% de titularisation, 37% de minutes seulement disputées et 7% d’implication sur les buts du Bayern Munich (1829 minutes – 30 matchs – 11 buts – 5 assts TCC). Des chiffres mous pour un attaquant de sa trempe – qui plus est, le plus gros salaire de l’effectif bavarois (22 M€).

Une forte et solide concurrence

Alors que le géant allemand multiplie les contreperformances notamment une élimination en ¼ de finale de la Coupe d’Allemagne par Fribourg et un titre en championnat loin d’être joué, la forme de Mané s’impose forcément comme l’un des sujets constants en Allemagne. Pour l’heure, le quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City et une place de leader en Bundesliga atténue la foudre contre l’attaquant de 30 ans qui est menacé par la forme de Choupo-Moting (1717 minutes – 28 matchs – 17 buts – 4 assts TCC), de Kingsley Coman (1576 minutes – 28 matchs – 7 buts – 6 assts TCC) ou le statut d’intouchables des internationaux Allemands : Jamal Musiala (2376 minutes – 37 matchs – 15 buts – 12 assts TCC), Gnabry (1893 minutes – 38 matchs – 12 buts – 11 assts TCC) et Leroy Sané (2184 minutes – 34 matchs – 13 buts – 8 assts TCC) et Thomas Müller (1764 minutes – 30 matchs – 7 buts – 11 assts TCC).

La confiance de l’entraineur et de la direction

Si son avenir proche fait sujet à de nombreuses interrogations, le Nianthio peut encore compter sur la confiance de sa direction et de son nouveau coach, Thomas Tuchel. « Je le connais bien d’Angleterre. Il ne fait aucun doute que Sadio est un joueur de premier plan absolu. Il a marqué 20, 30 buts chaque année pour Liverpool et était un joueur clé absolu là-bas. Sa qualité ne fait aucun doute », a déclaré Thomas Tuchel sur le Ballon d’Or africain en début de semaine. De quoi rassurer celui qui fêtera son 31e anniversaire le 10 avril prochain.

De son côté, Oliver Kahn, le CEO du club a renouvelé sa confiance à la star sénégalaise. « Je ne pense pas qu’il ait eu une situation pareille à Liverpool où il a dû faire face à ce genre de qualité sur les flancs. Et Mané a également de la concurrence au milieu de l’attaque, dans laquelle il a complété la petite majorité de ses apparitions dans le onze de départ cette saison. Il a aussi joué au centre de temps en temps. Puis Choupo est venu avec sa grande forme et a ensuite marqué un but après l’autre », a affirmé l’ancien gardien de but allemand. Comme le Bayern Munich croit encore à celui qui est venu pour faire passer un cap à son attaque et le rendez-vous face à l’autre favori en Ligue des Champions, City, sera très décisif pour l’international sénégalais.

wiwsport.com