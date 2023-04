Après l’Indonésie, dépossédé de l’organisation de la Coupe du monde U20 pour des raisons politiques, la FIFA a décidé de retirer ce lundi le Mondial U17 au Pérou qui n’a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir le tournoi. Pour rappel, le Mondial U17 de 2023 doit se dérouler du 10 novembre au 2 décembre. La FIFA doit désormais désigner un nouvel hôte « dans les meilleurs délais ».

Au sein de son communiqué, l’instance du football mondial souligne « l’incapacité du Pérou à tenir ses engagements dans la préparation des infrastructures indispensables à la bonne tenue de l’épreuve ». La FIFA affirme malgré tout « avoir de très bonnes relations » avec la fédération péruvienne (FPF) et reste « naturellement ouverte à la tenue d’une compétition dans ce pays à l’avenir ».

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF).

