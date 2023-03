Après une rencontre aller où elle avait survolé son adversaire en première période, l’Equipe Nationale du Sénégal retrouve le Mozambique, ce mardi à Maputo (16h00 GMT), avec la possibilité d’assurer la qualification à la CAN 2023.

Le Sénégal peut et doit absolument valider son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations dès ce mois de mars, histoire de confirmer un peu plus son statut de tenant du titre de la compétition.

La condition pour y parvenir est tout aussi simple que ça : il faut poursuivre le sans-faute lors des qualifications mardi contre des Mozambicains qui n’ont vu que de la poussière lors de manche aller vendredi dernier au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, avec une défaite de 5 à 1.

À Maputo, les Lions ne comptent pas se rassasier de cette manita infligée à leurs adversaires en terres sénégalaises, bien au contraire. D’autant plus qu’un nouveau succès les enverrait définitivement en Côte d’Ivoire, pays hôtes de la prochaine CAN. Les hommes d’Aliou Cissé, en tête du groupe L avec 9 points, assureraient même la première place s’ils l’emportent à l’Estádio do Zimpeto devant des Mambas sous pression, puisque le Rwanda (3e, 2 points) a la possibilité de leur chiper la deuxième place.

