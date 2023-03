Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Dakar Sacré Coeur devait recevoir Guédiawaye FC, une rencontre finalement reportée, contre toute attente, à une date ultérieure en raison de l’absence du corps arbitral. Ce dernier, déterminé à se faire entendre, a décidé de marquer le coup afin de sensibiliser tout le monde face à ces comportements inadmissibles qu’il subisse.

« Au coup de sifflet final de la rencontre entre Guédiawaye Fc et le Stade de Mbour, un joueur de Guediawaye FC a donné un coup de poing à l’arbitre au moment où les supporters ont envahi le terrain. L’entraîneur de Guédiawaye Fc ( sus Souleymane Diallo) a tenu des propos haineux, injurieux, grossiers à l’endroit des arbitres. Le premier arbitre. assistant a reçu une pierre lui causant une blessure à la tête, le 2ème assistant s’est vu arracher sa culotte. Dernièrement à Amadou Barry, les arbitres ont été victimes de vol, perdant portable et argent. Des incidents que nous avons signalés mais restés sans suite. Depuis l’année dernière, nous sommes victimes de violences sur les terrains et nous n’avons pas vu les autorités fédérales condamner de tels actes, ne serait-ce qu’à travers un communiqué. Nous pouvons accepter le retard du paiement de nos honoraires, cela ne nous a jamais empêchés d’officier les rencontres mais nous n’allons pas attendre qu’on nous tue sur les terrains pour réagir, », justifie El Hadji Malick Seck, assesseur d’arbitre, membre de la Cra de Dakar, Vice président Chargé de la communication de la s/cra de Dakar, sur 13 footbal. Un signal fort que le corps arbitral lancé aux acteurs du football, notamment ceux de la ligue professionnelle et de la fédération sénégalaise de football afin que ces derniers prennent leurs responsabilités.

wiwsport.com