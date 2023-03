Le classement FIFA féminin a été actualisé ce vendredi 24 mars. Malgré son élimination en barrages du Mondial, l’Equipe Nationale du Sénégal gagne deux places.

Quatre-vingt-quatrième (84e) au classement FIFA Féminin le 9 décembre de l’année dernière, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a gagné deux places au niveau du nouveau classement mondial. En effet, les Lionnes occupent désormais la 82e position, soit le meilleur classement de l’histoire de la sélection.

Lors des barrages d’accession au Mondial Féminin, le Sénégal avait subi une défaite en demi-finale face à Haïti (0-4). Cette nouvelle place peut donc s’expliquer par le bon match nul réalisé contre la Thaïlande, qui figure dans le top 50 mondial (44e). En revanche, les Lionnes stagnent en Afrique, puisqu’elles restent 12es.

En Afrique justement, le Nigeria occupe toujours la première place. Les quatre autres nations du top cinq sont l’Afrique du Sud (2e), Cameroun (3e), Ghana (4e) et Côte d’Ivoire (5e). Mondialement, les Etats-Unis dominent toujours en tête, et sont suivis de l’Allemagne (2e), Suède (3e), Angleterre (4e) et France (5e).

#FIFAWWC co-hosts 🇦🇺 Australia climb into the top 10 of the #FIFARanking! 💪 🇺🇸 USA, 🇩🇪 Germany and 🇸🇪 Sweden hold the podium spots. — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 24, 2023

