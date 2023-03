Nous voilà face aux premières conséquences de ce qui, il y a un an, avait créé un tollé dans la communauté du gaming au Sénégal. Alors que le Festival de l’Electronique et du Jeu Vidéo d’Africain (FEJA) de Dakar devait se tenir le weekend du 18 au 19 mars dernier, l’événement a été reporté pour le grand désarroi des férus. La cause ? Le Comité National de Promotion de l’Esport au Sénégal est passé par là. Explications !

Un an après sa création par le ministère des Sports qui avait créé un tollé au sein de la communauté de l’Esport sénégalais, le CONAPES a fait parler de lui ces derniers jours. L’instance en charge du développement et de la promotion de l’Esport dans le pays a coupé court les plans de l’Association des Gamers du Sénégal (SENGAMES) dans la tenue du FEJA Dakar de cette année. Une incidence qui vient accentuer la guerre froide qui existe entre ces deux instances depuis plusieurs mois. A l’origine du contentieux, le CONAPES reproche à SENGAMES de ne pas lui avoir adressé une demande d’autorisation ni d’homologation de la part des organisateurs.

« Le Comité National de Promotion de l’Esport au Sénégal (CONAPES) tient à informer l’opinion publique nationale et internationale notamment les E-sportifs et les acteurs du gaming que la manifestation dénommée « FEJA à Dakar » qu’envisageaient d’organiser le Paradise Game, une structure de jeu vidéo ivoirienne en collaboration avec l’association sénégalaise Sengames, et devant se tenir les 18 & 19 Mars 2023 au Seanema du Seaplaza sur la corniche ouest de Dakar, est en violation manifeste de toute la procédure réglementaire relative à l’organisation d’un événement de ce genre dans notre pays.

En effet, à ce jour, le Comité National de Promotion de l’Esport au Sénégal (CONAPES), seul organe institutionnel, mandataire légal de l’État du Sénégal, sous la tutelle du Ministère des Sports, cela, conformément à l’arrêté ministériel n°22 Déc 2021-045975 en date du 22 Décembre 2021 du Ministre des Sports de la République du Sénégal, n’a toujours pas reçu une quelconque demande d’autorisation ni d’homologation de la part des organisateurs », s’est signifié le CONAPES dans son communiqué.

De son côté, SENGAMES, irrité par cette tournure des événements n’a pas tardé à sonner la réplique via un communiqué sur ses réseaux sociaux. L’instance dirigée par Baba Dioum accuse le CONAPES de vouloir freiner l’élan du travail abattu depuis des années par la communauté du gaming au Sénégal. Et que le comité n’a pas la prérogative sinon la légitimité de faire interdire un événement tel que le FEJA.

« C’est avec beaucoup d’amertume que nous vous informons du report du FEJA Dakar. Cet incident fort regrettable pour l’écosystème du esport sénégalais est la conséquence d’une cabale, enclenchée par le Comité National en charge même de faire la promotion du esport au Sénégal, et dont l’unique cible est l’acteur le plus actif de l’écosystème : SENGAMES. Pour en revenir sur les faits, par une lettre référencée CNPE/PR23/000033/MS signée par le Président du Comité National de Promotion de l’Esport et adressée à la préfecture de Dakar et à la Direction Générale du Sea Plaza, le Comité a manifesté son opposition à la tenue de cet évènement », a réagi SENGAMES dans un communiqué suite à l’interdiction du FEJA de Dakar pour motifs de « non-déclaration auprès du Comité National de Promotion du Esport », lit-on dans le communiqué de SENGAMES.

Par ailleurs, SENGAMES promet que « tous les moyens de droit seront usités pour réparation du préjudice que nous avons subi. A ce titre, nous avons commis un huissier de justice qui a constaté les motifs, conditions et actions ayant mené au report du FEJA Dakar ». Pour sa part, le CONAPES a tenu à rappeler, dans son communiqué, « que tout organisateur et/ou acteur concerné par la discipline, se doit, avant toute activité, de se référer au Comité National de Promotion de l’Esport au Sénégal (CONAPES), habilité à organiser et/ou à homologuer toutes les compétitions liées à l’Esport au Sénégal, pour que force reste à l’autorité ».

Le FEJA est un Festival où l’on retrouve des tournois amateurs esports mais également des activités otakus et mangas. Un festival pas à 100% esport. Une initiative similaire avait été organisée par SENGAMES en 2019 à la Place du Souvenir Africain et avait rassemblé près de 2000 personnes.

