Vainqueurs de la première manche à Dakar (3-1) face au Mali, les Lionceaux ont fait un grand pas vers la qualification pour la CAN U23. Le sélectionneur des U23 sénégalais a ainsi révélé les clés tactiques de ce succès.

« Sur le plan tactique, l’objectif était de fermer les lignes de passes au milieu de terrain, d’avoir un très bon bloc et faire en sorte qu’on fasse mal dès la récupération du ballon » a commencé par dire Pape Demba Mbaye en zone mixte.

Ayant débuté la rencontre avec un schéma en 3-4-3, Pape Demba Mbaye est passé à un 5-3-2 pour apporter plus de densité au milieu de terrain et pour rééquilibrer son équipe. Un risque calculé qu’il a dû prendre pour redonner un second souffle aux Lionceaux.

« C’est vrai que c’est toujours un risque de changer en plein match. Mais mon travail est de faire la balance entre le risque et le bénéfice. Compte tenu des difficultés qu’on a eues au milieu de terrain, j’ai pensé qu’il était important de rééquilibrer dans cette zone tout en maintenant la pression sur les couloirs intérieurs. Je pense que finalement ça a été payant et même si on a encaissé, sur un jeu en transition Ousseynou a réussi à amener le ballon dans la surface pour créer le danger. »

Wiwsport.com