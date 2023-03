Prêté par Lyon à Bastia, le défenseur sénégalais a évoqué son avenir et affiché ses ambitions en Equipe Nationale.

L’Equipe Nationale U23 va faire son retour sur scène ce mois de mars. Les Lionceaux doivent en découdre avec le Mali, les 22 et 28 prochains, dans une double confrontation rentrant dans le cadre du dernier tour des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. Avec une brillante génération, ne serait-ce qu’à voir la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Demba Mbaye, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et ses partenaires ont toutes les chances pour se qualifier. En conférence de presse, le défenseur de Bastia, qui ne cache pas qu’il pense à la sélection A, a évoqué cette double confrontation face aux Aiglons.

« On doit jouer les qualifications à la prochaine CAN U23 (contre le Mali les 22 et 28 mars). J’irai rejoindre la sélection après le match contre le Paris FC ( prévu ce samedi). Pour l’instant, je me concentre sur cette rencontre de Championnat, a d’abord souligné l’ancien pensionnaire de l’Académie Dakar Sacré-Cœur. C’est très important de jouer pour son pays. J’ai fait pratiquement toutes les (petites) catégories. Maintenant que je suis en U23, je m’y concentre mais, après, l’objectif sera d’aller en sélection A, et c’est justement pour ça que ces deux matchs contre le Mali sont importants. On va tout faire pour se qualifier pour la CAN et la gagner. »

Prêté par l’Olympique Lyonnais à Bastia, Niakhaté Ndiaye s’épanouie pleinement en Corse. Incontournable dans le dispositif de Régis Brouard, le joueur de 20 ans est l’une des clés de la superbe saison des Bastiais, qui n’ont que cinq points de retard avec une place pour la montée. Mais alors que son avenir est à ce jour incertain, le natif de Boune a été interrogé sur un possible retour à l’Olympique Lyonnais, qui l’a justement prêté à Bastia sans option d’achat. Mais le principal intéressé ne veut pas s’avancer trop sur ce dossier car, pour l’instant, il donne la priorité au Sporting Club de Bastia qui peut prétendre un retour dans l’élite française.

« S’il y a des contacts avec l’Olympique Lyonnais ? Oui, mais je n’ai pas envie de me centrer sur ces choses. Actuellement, je suis à Bastia, j’y suis heureux et je m’y sens bien. Je vais essayer de bien terminer la saison, puis on verra la suite. Quand vont commencer les négociations avec Lyon ? Il y a mes agents qui se chargent de ce dossier, moi, mon objectif, c’est le terrain. J’avoue qu’ils (mes agents) me font des retours sur (les intérêts) d’autres clubs par rapports à mes performances, mais je ne veux pas m’y centrer. J’ai une saison à terminer », dit-il.

wiwsport.com